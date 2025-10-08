1日で“40万人”急増　BTS・JUNG KOOK、TikTokフォロワー2300万人を突破！際立つ影響力 | RBB TODAY

BTS・JUNG KOOKのTikTokフォロワーが、わずか1日で40万人も増加した。

JUNG KOOKのTikTokアカウントは、今年初めに2000万人を突破してから約10カ月で2300万人に到達。10月2日には1日で約40万人のフォロワーを獲得するなど、驚異的な伸びを見せた。

コンテンツの波及力も圧倒的だ。JUNG KOOKは最近、自身のアカウントに後輩グループCORTISの『FaSHioN』トロットバージョンに合わせたダンス動画を公開。投稿から1日で3000万回再生を突破し、760万件の「いいね」を獲得。現在は約6070万回再生、1080万件の「いいね」を記録している。

これまでにアップロードされた全20本の投稿のうち、再生回数1億回を超えた動画は3本、5000万回以上は17本にのぼる。最高再生数はアッシャーと共演した『Yeah!』のダンス動画で1億8000万回、最高「いいね」は『STREET WOMAN FIGHTER2』の「Smoke」チャレンジ動画で1716万件を記録している。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

さらに、プラットフォーム全体での存在感も際立つ。TikTokにおけるJUNG KOOKの個人ハッシュタグ「#jungkook」は累計3000億回再生を突破。単一ハッシュタグで世界のソロアーティストとして初めて3000億ビューを達成し、グローバルなショートフォーム動画の分野でも独自の地位を築いた。

JUNG KOOKは各プラットフォームの特性を巧みに活用し、K-POPアーティストのデジタル影響力をさらに広げている。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

