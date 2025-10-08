福岡・大阪・東京で開催！元NMB48メンバー所属のバンドQWER、ワールドツアー「ROCKATION」日本公演決定 | RBB TODAY

韓国の4人組ガールズバンド・QWERが、福岡・大阪・東京の3都市を巡るツアー「QWER 1ST WORLD TOUR ＜ROCKATION＞ in JAPAN」の開催を決定した。

「ROCKATION」は、QWERがデビュー後初めて開催するワールドツアーで、10月3～5日のソウル公演を皮切りに、アメリカ各都市をはじめ、マレーシア・クアラルンプール、香港、台湾・台北、福岡、大阪、東京、シンガポールなどを巡る予定だ。

日本公演は、2月19日のZepp Fukuoka（福岡）を皮切りに、2月20日にZepp Osaka Bayside（大阪）、2月22日にZepp DiverCity（東京）で開催される。

日本での公演は、今年4月に東京と大阪で行われたファンコンサート以来、約10カ月ぶりとなり、ファンの期待が高まっている。

なお、「QWER 1ST WORLD TOUR ＜ROCKATION＞ in JAPAN」のチケットは、mahocastを通じて10月11日正午から10月25日23時59分まで最速先行受付が行われる予定だ。

◇QWER プロフィール

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。

