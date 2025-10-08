150kgから70kg台までの減量に成功もリバウンドして決別…不仲説の韓国歌手夫婦との関係に実姉が口開く | RBB TODAY

歌手ミナと17歳年下の夫である歌手リュ・フィリップ夫妻をめぐる不仲説について、リュ・フィリップの実姉が口を開いた。

リュ・フィリップの実姉スジは最近、自身のSNSを通じて義妹ミナとの不仲説について「仲が悪くなったというよりは、独り立ちしたいと思っただけで、ミナ姉が私の意見を尊重してくれた」と説明した。

また、「誰のおかげで有名になったと思っているのか、自分を偉い人だと思っているようだ」というネットユーザーのコメントに対しては、「よくわかっている。わかっているからこそ、その方々に感謝している」と答えた。

その後、スジは追加の投稿で「私は決して自分がすごいとは思っていない。150kgから100kgまで減量し、ミナ姉と一緒にジムに通いながら本当に多くの助けをもらった。ミナ姉の真心を決して軽んじたことはない。とても感謝しているし、今も感謝している」と述べた。

（画像＝SNS）スジ（左）とミナ

さらにスジは「99kgになり10年ぶりに体重が二桁になったとき、本当にうれしかった。9カ月間、休まず食事を制限しながら努力してきた。つらくなかったといえば嘘になる。そしてミナ姉の助けでここまで頑張れた。だから一緒に運動を始めたことも感謝している。私が独り立ちを決意したのは、決して簡単な決断ではなかった」と心境を明かした。

また「運動は簡単ではなかったし、始めると空腹感は言葉にできないほど強かった。そして気づいた。ミナ姉の指導を受けても、その通りにやりきることはできないということを。だから私は自分なりの方法で減量してみようと決めた。体重が減ったり増えたりを繰り返しても、あきらめず自分のやり方でやってみる」と強調した。

加えてスジは「これまで私を助けてくれたミナ姉には今も感謝している。この件で多くの人が争わないでほしい。自分のコンテンツを自分で撮影し、編集しながら、フィリップがどれほど大変だったかを感じた。だからこそ私も自分でやってみたい。この気持ちを寛大に理解してもらえたらうれしい」と訴えた。

スジは、弟リュ・フィリップとミナ夫妻の支援を受けて、150kgから70kg台までの減量に成功していた。しかし最近、リバウンドによって108kgまで体重が増加。その過程でスジが弟夫婦のコンテンツに登場しなくなり、両者の不仲説が浮上していた。

（画像＝「Phillip & Mina couple」）リュ・フィリップ

これに対してリュ・フィリップは自身のYouTubeチャンネルで、「姉に『ダイエットしてるの？』と聞くのはストレスになるだろうし、監視されているように感じると思う。だからあえて関与しない」と語り、「1年間、必死にサポートしたのに結果（リバウンド）がこうなって僕もつらい。『もう助けはいらない』と言われたので、これ以上一緒にやる理由がない」と立場を明らかにした。

なお、リュ・フィリップは2018年8月に17歳年上のミナと結婚し、“年の差婚”として大きな話題となった。

■【写真】「おばあさんの匂いがしないのか？」と言われ…ミナ、“全盛期ボディ”で悩殺

■【画像】まさに今が全盛期！歌手ミナ、50代とは思えない“圧巻スタイル”が話題に

■「おばあさんの匂いがしないのか」17歳年上の妻に対する心無い書き込みに、韓国歌手が反論