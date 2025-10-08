前磐田・石田雅俊、2得点の活躍でKリーグ1週間MVP選出！ベストチームは蔚山に3発快勝の金泉尚武 | RBB TODAY

Jリーグで京都サンガF.C.、SC相模原、ザスパクサツ群馬、アスルクラロ沼津、ジュビロ磐田に在籍した石田雅俊（大田ハナシチズン）が、韓国Kリーグ1第32節のMVPに選ばれた。

石田は10月5日、浦項（ポハン）スティールヤードで行われた浦項スティーラーズ戦で2ゴールを記録し、大田（テジョン）ハナシチズンを3-1の勝利に導いた。

ベストマッチも浦項対大田の試合が選ばれた。 この日、大田は前半2分に石田の先制ゴールでリードしたが、浦項のイ・ホジェが同34分に同点弾を記録し、勝負を振り出しに戻す。しかしその後、大田が後半6分に石田、同14分にエルナンデスの得点で浦項を突き放し、最終的に大田の3-1勝利で幕を閉じた。

ベストチームは金泉尚武（キムチョン・サンム）だ。金泉は5日、金泉総合運動場で蔚山（ウルサン）HD FCと対戦し、イ・ドンジュン、キム・スンソプ、イ・ドンギョンの得点で3-0の大勝を収めた。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）石田雅俊

Kリーグ2第32節のMVPは、全南（チョンナム）ドラゴンズのバルディビアだ。

バルディビアは5日、光陽（クァンヤン）サッカー専用球場で行われた天安（チョナン）シティFC戦で1ゴール2アシストを記録し、全南を4-1の勝利に導いた。

全南からはバルディビアのほか、ロナン、チョン・ジヨン、チェ・ボンジンがベストイレブンに選出。ベストチームにも全南が選ばれた。

ベストマッチは4日、水原（スウォン）ワールドカップ競技場で行われた水原三星（スウォン・サムスン）ブルーウィングス対富川（プチョン）FC 1995の試合だ。

試合は富川が前半29分の高橋一輝、後半5分のジョン・モンターニョの得点で2点リードを奪う。ただ、水原が後半9分にパク・ジウォンのゴールで反撃に出ると、同アディショナルタイムにスタニスラフ・イリュチェンコが劇的な同点弾を記録。最終的に2-2の引き分けで試合終了となった。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）バルディビア

Kリーグ1およびKリーグ2のベストイレブンは以下の通り。

―Kリーグ1

FW：セシーニャ（大邱FC）、石田雅俊（大田ハナシチズン）、イ・ドンギョン（金泉尚武）

MF：キム・スンソプ（金泉尚武）、キム・ボンス（大田ハナシチズン）、ナム・テヒ（済州SK FC)、イ・ドンジュン（金泉尚武）

DF：キム・ガンサン（金泉尚武）、ウ・ジュソン（大邱FC）、キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

GK：キム・テフン（金泉尚武）

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

―Kリーグ2

FW：ピョン・ギョンジュン（ソウルイーランドFC）、ロナン（全南ドラゴンズ）、マテウス・セラフィム（水原三星ブルーウィングス）

MF：チョン・ジヨン（全南ドラゴンズ）、バルディビア（全南ドラゴンズ）、ホ・ヨンジュン（ソウルイーランドFC）、フェシン（釜山アイパーク）

DF：キム・ゴンヒ（仁川ユナイテッド）、キム・オギュ（ソウルイーランドFC）、クァク・ユンホ（ソウルイーランドFC）

GK：チェ・ボンジン（全南ドラゴンズ）

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

