女優ハン・ソヒが特定政党を支持？党代表の投稿“いいね”で憶測も「タッチミス」と関係者即否定 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが保守系野党代表のSNS投稿に「いいね！」を押したとして政治論争に巻き込まれたなか、関係者が「操作ミスだった」と釈明した。

10月7日、ハン・ソヒ側の関係者は本サイト提携メディア『OSEN』に対し「ハン・ソヒがイ・ジュンソク代表のSNS投稿に『いいね！』をしたのはミスに過ぎない。本人の意思ではまったくない」と明かした。

また、「スマートフォン上の画面をスクロールする途中でタッチミスが起きただけだ」と釈明した。

前日の6日、保守系野党「改革新党」のイ・ジュンソク代表はインスタグラムで自身に寄せられた直筆の反省文を掲載した。

投稿によると、同氏が自身のアカウントで成人向けのアカウントをフォローしたという噂が浮上したという。情報提供を受けて確認した結果、「特定の政治家の支持者が、継続的にその内容を流布していた」とのことだ。

結局、「これ（デマ流布）に対して法的措置を予告すると、加害者の一人が自身の誤りを反省する直筆の反省文を送った私はこれを参酌し、処理することにした」というイ・ジュンソク代表。

「政治家に政見や歩みについて批判することはいくらでも可能だが、インターネット上の未確認のデマに基づき、誰かを攻撃することに人生をかけないでほしい。そんな行動は自分を破壊する道になるだけだ。イ・ジュンソクに対して作られた数多くの攻撃用デマは、ナムウィキの関連項目だけ読んでも、どれほどでたらめなのか一気にわかるだろう」と警鐘を鳴らしていた。

（写真＝国会写真記者団）イ・ジュンソク代表

（写真提供＝OSEN）ハン・ソヒ

するとその後、ハン・ソヒがこのイ・ジュンソク代表の投稿に「いいね！」を押したというスクリーンショットがインターネット上で拡散され、注目を集めた。一部ネットユーザーの間では「ハン・ソヒがイ・ジュンソク代表を支持する政治色を表したのではないか」という憶測まで広がっていた。

ただ、騒動が起きた後、ハン・ソヒはすでに「いいね」を取り消した状態だ。

なお、ハン・ソヒは次回作として、韓国で2025年内公開予定の新作映画『PROJECT Y』で主演を務める。女優チョン・ジョンソとのW主演となる同作は、日本で2026年1月23日公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

