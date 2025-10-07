元BIGBANG・T.O.P、200万円超のワインを気軽に注文!?当時の同事務所アーティストが明かす | RBB TODAY

HIPHOPグループEPIK HIGHがYGエンターテインメントの豪華な飲み会の様子を明らかにした。
去る10月2日、EPIK HIGHはYouTubeチャンネルに「旅行しに行ったのか、絶交しに行ったのかft.シンガポールのフードコート」というタイトルの動画を公開した。
公開された動画には、EPIK HIGHのTABLO、TUKUTZ、MITHRA JINが一緒にシンガポールを旅行する姿が盛り込まれた。
シンガポールにあるテーマパークに移動していたEPIK HIGHは、かつてシンガポールを訪れた瞬間を回想した。
TABLOは「シンガポールで、人生で1番高いワインを飲んだ。覚えてる？」と聞いた。これに対し、ほかの2人もまた、覚えているかのように笑いながらうなずいた。
TABLOは、「何かの公演が終わって、YGファミリーで食事をしていたら、何でも注文していいと言われた。そのとき、（当時BIGBANGメンバーだった）T.O.Pが2000万ウォン（約210万円）のワインを注文した」と話し、驚きを誘った。
続けて、彼は「そのとき気づいた。自分は2000万ウォンも、2000ウォン（約210円）の差もわからないんだと。自分にとっては同じだった」と付け加え、周りを笑わせた。
MITHRA JINは、「そのとき、高級なものをたくさん食べた」と笑い、TUKUTZもまた「高いものは会社の飲み会のときに食べるものだ」とユーモラスに答えた。
実際、EPIK HIGHはデビュー10年目だった2012年、YGエンターテインメントと専属契約を結び、所属アーティストとして活動した。特に、TABLOはYGエンターテインメントの傘下レーベルであるHIGHGRNDの代表まで務め、活躍した。彼らは2018年に契約関係を終えた。
（記事提供＝OSEN）
