BIGBANG超えで歴代最高視聴率！韓国大統領夫妻が料理バラエティで大絶賛した一品とは？ | RBB TODAY

大統領夫妻の登場が、番組史上最高視聴率を生み出したと話題になっている。

視聴率調査会社ニールセンコリアが10月7日に発表したところによると、前日6日に放送されたバラエティ番組『秋夕特集 冷蔵庫をお願い since 2014』（JTBC）は、全国有料放送世帯基準で8.9％を記録。前週の1.4％から7.5ポイントも急上昇する快挙となった。

『冷蔵庫をお願い』は昨年12月15日、約5年ぶりに復活。初回は5.2％と好発進したが、その後は1～2％台の低調な推移が続き、初回が自己最高記録となっていた。今回、復活から10カ月でその数字を大幅に更新したばかりか、2014年の番組開始以来、歴代最高視聴率を塗り替えたことになる。これまでの最高は2015年8月、BIGBANGのG-DRAGONとSOL（テヤン）が出演した回の7.4％だった。

注目の6日放送分には、李在明（イ・ジェミョン）大統領と妻のキム・ヘギョン氏がサプライズ出演。「世界に広めたいKフード。自然に世界の人々を韓国の食卓に招待できる料理。世界に紹介したいK食材“シレギ（干した大根や白菜の葉）”料理」をリクエストした。

この挑戦を受け、7戦無敗を誇る料理人キム・プンと、スターシェフのチョン・ジソンがシレギ料理で対決。李大統領はキム・プンの一皿を口にして「独自の商品にして売り出すべきだ」と絶賛。「調理過程は全然駄目に見えたのに、味はぴったり合っている。全然くどくない。油もかなり入っているのに意外だ。計画的に作ったようには見えなかったのに、なぜこんなにおいしいのか」と驚きを隠さなかった。

これに対しキム・プンは「シレギとゼンマイは相性が良い。プルドポークのように蒸して缶詰にすれば海外輸出も可能だ。バゲットにも合う。産業戦士として明日コンテナ船に乗りたい」と自信を示した。

李大統領は「キム・プンを見直した。テーマであるシレギの魅力をしっかり引き出していた。過程は冗談のように見えたが、味は本物だった」と締めくくり、惜しみない称賛を送った。

