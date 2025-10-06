俳優ロウン、キンプリ・永瀬廉との“友情ショット”公開！「推しと推しの共演…」と反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優のロウンが日本の人気アイドルとの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

ロウンは最近、自身のインスタグラムを更新し「Nagase friend」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、King＆Princeの永瀬廉と仲良くピースサインをするロウンの姿が収められている。永瀬廉も自身のインスタグラムにロウンとの2ショットを投稿しており、2人でハートポーズを作る姿が、ファンの心を癒した。

この投稿をみたファンからは「推しと推しの共演」「2人ともイケメンすぎる…」「映画が楽しみ！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ロウンInstagram）左からロウン、永瀬廉

ロウンと永瀬廉は、福山雅治主演の映画『ラストマン -FIRST LOVE-』で共演している。ロウンにとって本作が日本映画への初出演作となり、どのような演技を見せるのか注目が集まっている。

（写真＝永瀬廉Instagram）左からロウン、永瀬廉

なお、映画『ラストマン -FIRST LOVE-』は12月24日より日本で公開予定だ。

◇ロウン プロフィール

1996年8月7日生まれ。本名キム・ソグ。2016年、SF9のメンバーとしてFNCエンターテインメントからデビューした。2023年に同事務所との1次契約が満期を迎え、これとともにグループを脱退。兼ねてより活発であった俳優活動に専念することを発表した。190cmの高身長と正統派な好青年ビジュアルで人気を集めており、代表作はドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』など。

■【写真】ロウン、レオナルド・ディカプリオとのガチガチ緊張ショット公開

■【独自写真】Snow Manメンバー、韓国ポップアップストアに登場

■【写真】道枝駿佑、韓国で達成した快挙とは？