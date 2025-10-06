『FNS鬼レンチャン歌謡祭』でも存在感を放った雄大、韓国で再び“伝説のステージ”を作るか | RBB TODAY

韓国でも注目度が高まっているロックバンド「Novelbright」のボーカル、竹中雄大が再び情熱的なステージを披露する。

10月7日に韓国MBNで放送される『2025韓日歌王戦－ガラショー』（原題）で、雄大はJ-POPに対する偏見を打ち破り、韓国で大ヒットを記録した名曲『ベテルギウス』を披露し、再び“伝説のステージ”を完成させる予定だ。

『ベテルギウス』は、原曲の優里自身が「最も歌うのが難しい曲」と語ったほどの超高音と、息つく間もなく地声と裏声を行き来する高度なテクニックを要する楽曲。雄大の持ち味である清涼感のある歌声と圧倒的な高音で作り上げる、“ユウダイ流ベテルギウス”がどんな色を見せるのか、期待が高まっている。

雄大は9月30日に放送が終了した日韓国交正常化60周年記念番組『2025日韓歌王戦』で、日本代表の“現役歌王ジャパン”チームのリーダーとして母国の名誉を背負い、熱い勝負を繰り広げた。

（写真提供＝MBN）『2025韓日歌王戦－ガラショー』

特に、雄大が本戦3次ラウンドの最後に披露した韓国語カバー曲、WOODZの『Drowning』は、驚異的なスピードで再生回数200万回を突破し、大きな話題を呼んだ。

雄大はこの動画に自らコメントを残し、「韓国語の曲を初めて歌ったので、発音が少しぎこちないかもしれませんが、一生懸命練習して歌いました。見てくださってありがとうございます。韓国の皆さんが本当に大好きです」と感謝の気持ちを伝えた。

さらに「これからも応援よろしくお願いします。Novelbrightの音楽もぜひ聴いてください」と温かいメッセージを添え、ファンを熱狂させた。

雄大は『2025日韓歌王戦』への出演後、公式YouTubeチャンネルと『トロット歌王』チャンネルを通じて公開された4本のステージ映像（『Walking With You』『Pretender』『I Love You』『Endless Rain』）で、公開からわずか1カ月余りのうちに合計再生回数1000万回を突破している。

10月5日にフジテレビで放送された『FNS鬼レンチャン歌謡祭』でも存在感を放っていた雄大。その勢いのまま、7日放送の『2025韓日歌王戦－ガラショー』で再び韓国の視聴者を魅了する。

