畑芽育、「笑い」をテーマにしたラジオ番組が放送決定！Da-iCE・大野雄大との川柳コーナーも | RBB TODAY

女優の畑芽育がラジオパーソナリティを担当する特別番組『一緒にsmile はためいと supported by いい口で、笑おう。MONDAMIN』が、11月24日にニッポン放送で放送される。
同番組は「笑い」をテーマに、畑自身のトークや、音楽好きの彼女が選曲した“思わず笑顔になる”楽曲などを届ける内容だ。番組の目玉となるのが、「笑顔で一句」と題したコーナー。同時間帯にTOKYO FMで放送される『Da-iCE大野雄大の「laugh sound」』との、放送局の垣根を越えたコラボレーションが実現する。共に「モンダミン」のCMに出演する畑とDa-iCEの大野雄大による撮影時のエピソードトークや、リスナーから募集した「笑い」がテーマの川柳を紹介。このコーナーは、radiko Podcastでも配信される予定だ。
また、番組ではリスナーから「メールで、笑おう。はためいと」「オトナ日記」「笑顔で一句」の3企画でメッセージを募集。メールが採用されたリスナーには、賞品として「自動で出てくるモンダミン プレミアムケア ゴールドミント 860mL コップ付セット」がプレゼントされる。
