勢いに乗るILLIT、韓服姿で秋夕（チュソク）の挨拶「ゆっくり休んで体も心も充電される時間を」 | RBB TODAY

ILLITが秋夕（チュソク、先祖に感謝し秋の豊作を祈る韓国の祝日）を迎え、ファンに温かいメッセージを届けた。

10月6日正午、ILLITの公式YouTubeチャンネルでは「ILLIT（アイリット）2025 秋夕のご挨拶」と題された映像が公開。伝統衣装に身を包んだ5人のメンバーは、それぞれの個性を生かした華やかな魅力を見せた。

メンバーは「明るい満月のように皆さんの心も輝きますように」と語り、「久しぶりに愛する人たちとおいしい食事を楽しみ、ゆっくり休んで体も心も充電される時間を過ごしてください。私たちもグリットの皆さんを思いながら幸せな連休を過ごします」と伝えた。

さらに「いつも応援してくれるGLLIT（グリット／ILLITのファン）のおかげで力を出せています。これからも一生懸命練習して、より良いステージや楽しい姿をたくさんお見せします」とも語った。

ILLITは現在、11月のカムバックに向けて準備中。11月8日と9日にはソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「2025 ILLIT GLITTER DAY ENCORE」を開催予定で、同公演は先行販売の段階で全席が完売するなど高い注目を集めている。

また、日本ではオリジナル曲『時よ止まれ』がABEMAの新番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の主題歌に決定するなど、海外活動も順調だ。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【画像】「NewJeansの亜流」とされたILLIT、本当に似てる？

■【写真】ILLIT、『それスノ』“完コピダンスバトル”で優勝！

■【写真】韓服姿のILLIT、2025年正月版