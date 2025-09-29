LE SSERAFIM、1stシングル『SPAGHETTI』リリース決定！ユニークな予告映像に注目 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、10月24日に1stシングル『SPAGHETTI』をリリースする。

LE SSERAFIMは9月29日午前0時、グローバルプラットフォーム「Weverse」を通じて、新シングルのリリースを発表した。5thミニアルバム『HOT』以降、7か月ぶりの韓国カムバックとなる。

LE SSERAFIMは、「絡まるスパゲッティのように抜け出すことができない魅力」というフレーズとともに新曲に関するヒントを明らかにした。

グループロゴにスパゲッティの麺がくるくると巻きつくシーンから始まるプロモーションタイムテーブル映像も公開。この映像には、今後公開予定のコンテンツと、それぞれの公開日程を盛り込んだ今回の映像は、ドット絵アニメーションで演出され、明るくユーモラスな雰囲気を醸し出している。さらに、『SPAGHETTI』という楽曲名から着想を得たレストランの注文票を彷彿とさせる斬新なコンセプトが多くの話題を呼んでいる。

LE SSERAFIMは、10月9日に公開されるコンテンツ『EAT IT UP!』を皮切りに、本格的なプロモーションを開始する。22日にMVティザー映像を公開し、リリース日の24日午後1時にMV本編が解禁となる。

公開されたスケジュールには、通常のMVティザーやアルバムリリース日に加え、「SAMPLER PLATTER」「HIGHLIGHT PLATTER」など、内容を想像させるコンテンツ名と公開日が記載されている。また、「CHEEKY NEON PEPPER」、「KNOCKING BASIL」、「WEIRD GARLIC」食材の名前を取り入れた独特なタイトルが好奇心を刺激する。特に20日に公開予定の「THE KICK」は、料理に“特別な味”を加える隠し味を意味し、期待を高めている。

LE SSERAFIMのシングル『SPAGHETTI』は、9月29日午前11時より予約販売を開始する。

なお、LE SSERAFIMは最近、自身初のワールドツアー「2025 LESSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」で全18地域・27公演を成功させ、世界中のファンを魅了した。11月18・19日には、自身初となる東京ドームにてアンコール公演を控えている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

