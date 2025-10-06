福山雅治・大泉洋と共演！兵役を目前に控えたロウン、映画『ラストマン -FIRST LOVE-』に出演 | RBB TODAY

兵役を控えた俳優のロウンが日本映画『ラストマン -FIRST LOVE-』に出演する。

ロウンが出演する映画『ラストマン -FIRST LOVE-』は、2023年に日本のTBSで放送され話題を呼んだドラマ『ラストマン -全盲の捜査官-』を映画化した作品だ。

全盲のFBI特別捜査官・皆実広見（福山雅治）と、プライドの高い刑事・護道心太朗（大泉洋）が難事件を解決していく物語で、12月24日に日本で公開される予定だ。

劇中、ロウンはFBI捜査官クライド・ユン役を務める。

東仲恵吾プロデューサーは「ユンは皆実に匹敵するほど強い個性を持つキャラクター。ロウンさんは、演技力はもちろん、圧倒的なチャーミングさとカッコ良さで人々を惹きつける俳優なので、この役を演じられるのは彼しかいないと思った」とキャスティング理由を明かした。

（写真提供＝FNCエンターテインメント）『ラストマン -FIRST LOVE-』のロウン

ロウンは本作で日本映画界に初進出する。彼は「日本の作品に出演するのは僕にとって新たな挑戦でしたが、異なる言語と文化圏でも演技をしてみたいという思いがあったので、とても楽しみだった。僕が演じたユンは、自信に満ち、成功への情熱があふれる人物。彼がこの物語の中でどのように変化していくのか、ぜひ注目して見てほしい」と語り、期待を寄せた。

日本でロウンの人気が高いだけに、今回の映画出演のニュースは多くのファンの関心を集めている。これまでロウンが出演したドラマ『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』『この恋は不可抗力』などは日本国内でも人気を博しており、現在配信中の『濁流』も、公開直後からディズニープラスの「日本の今日のTOP10」で上位にランクインしている。

（写真提供＝OSEN）ロウン

さらにロウンは、今年5月に日本武道館でファンミーティングを開催し、現地での人気を実感させた。10月7日には東京ガーデンシアターで2回にわたりファンミーティング「Extraordinary Day」を開催し、ファンと交流する予定だ。国内外で活躍を続けるロウンの今後の動向に注目が集まる。

なお、ロウンは当初7月に入隊予定だったが、再検査を経て入隊日は10月27日に延期された。

◇ロウン プロフィール

1996年8月7日生まれ。本名キム・ソグ。2016年、SF9のメンバーとしてFNCエンターテインメントからデビューした。2023年に同事務所との1次契約が満期を迎え、これとともにグループを脱退。兼ねてより活発であった俳優活動に専念することを発表した。190cmの高身長と正統派な好青年ビジュアルで人気を集めており、代表作はドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』など。

