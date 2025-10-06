『愛の不時着』ソン・イェジン、“ママファン”に助言し交流　2022年に2度共演のイケメン俳優と結婚・出産 | RBB TODAY

女優ソン・イェジンが、間もなく3歳になる息子の育児について近況を明かした。

ソン・イェジンは10月4日、自身のインスタグラムを更新し「秋夕（チュソク）には映画館に来てください。『No Other Choice』を必ず観なければならない理由をコメントで残してください」と呼びかけた。

この投稿に対し、あるファンが「ドラマも映画も全部観てきましたが、昨年から出産と育児で映画館に行けていません。それでも“ママチャンス”を使ってでも今回の映画は観に行きたいです。お姉さんと同じように育児をしている共通点ができて嬉しいです。私も息子のママです」とコメントした。

するとソン・イェジンは「おめでとうございます！最初はとても大変ですが、その時間はあっという間に過ぎていきますよ。ファイトです」と励ましの言葉を返した。ソン・イェジンは2022年3月、ドラマ『愛の不時着』や映画『ザ・ネゴシエーション』で共演した俳優ヒョンビンと結婚し、同年11月に息子を出産している。

一方、YouTubeチャンネル「乾杯する兄シン・ドンヨプ」で9月21日に公開された動画では、タレントのシン・ドンヨプが「息子さんの写真を見たけれど、本当にハンサムだった。赤ちゃんがあんなに整った顔立ちで生まれるのは簡単なことではない」と語ったことがある。これに対して父のヒョンビンは「妻に似ているところが多い」と答え、大きな反響を呼んだ。

（写真提供＝OSEN）2019年、『愛の不時着』制作発表会でのヒョンビン（左）とソン・イェジン

最近では、さまざまな“証言”によってそのイケメンぶりが取り沙汰されているヒョンビンとソン・イェジンの息子。大物俳優夫婦の子どもだけに、今後はその将来にも大きな関心が寄せられる見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月には男児を出産した。

