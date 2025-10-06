“1デート5000万円”拒否で話題　“韓国で最もグラマラス”な芸人メン・スンジのピンクェア姿に絶賛続々【PHOTO】 | RBB TODAY

“韓国で最もグラマラスな女性芸人”と称されるメン・スンジの近況が話題を集めている。

メン・スンジは10月2日、スポーツブランド「arena」の新作を着用した写真を公開。「arenaの新作、可愛いですね！」とコメントを添え、ブランドの公式アカウントをタグ付けしたほか、さらに「165/52/85size」と自身の身長・体重・サイズも明かしている。

公開された写真のメン・スンジは、鮮やかなピンクのウェアを着こなし、花やリボンを添えてポップな雰囲気を演出している。愛らしい笑顔と肉感的なスタイルが際立ち、ファンの注目を集めた。

芸人としての活動のみならず、SNSを通じて多彩な魅力を発信し続けるメン・スンジ。今回の投稿には「似合いすぎる」「モデルのようだ」「素晴らしい！」「こんなに見せてもいいの？」といった声が寄せられている。

（写真＝メン・スンジInstagram）

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生まれ。本名はキム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビューした。バラエティ番組『無限に挑戦』のとあるコーナーで、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして活躍して注目を集めた。『セクションTV芸能通信』『チンチャサナイ』などに出演。優れたビジュアルでも知られ、2022年にはデート1回で5億ウォン（約5000万円）を渡すという“パパ活”の提案を一蹴し、話題になったことも。

