北朝鮮生まれの脱北女優、魅力バツグンのキス顔SHOTでファンを虜に「惚れちゃう…」「ラブです」【PHOTO】 | RBB TODAY

北朝鮮生まれの脱北女優カン・ナラが、魅力あふれるキス顔SHOTでファンを釘付けにしている。

カン・ナラは最近、自身のインスタグラムを更新。アメリカ発の香水ブランド「Philosophy（フィロソフィー）」のアカウントをタグ付けし、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、淡いピンクのニットカーディガンに身を包んだカン・ナラが、香水のボトルを片手にポーズを取っている。ブラウンのロングヘアを胸元までなびかせ、高級感あふれるイメージを演出している。

清純なルックスで落ち着いた雰囲気を醸しつつ、口をすぼめた“キス顔”の表情でキュートな魅力も発散したカン・ナラ。彼女の投稿に、ファンからは「ピンクのナラさんラブ」「可愛い…」「惚れちゃう」といったコメントが寄せられていた。

（写真＝カン・ナラInstagram）

なお、カン・ナラは1997年7月生まれの28歳。北朝鮮の北東部にある咸鏡北道（ハムギョンブクト）清津市（チョンジンシ）出身で、2014年12月に韓国へ脱北した。

韓国では『いま会いに行きます』『愛情統一南男北女』『モランボンクラブ』など脱北者関連のバラエティ番組に多数出演したほか、ユーチューバーとして登録者数約35万8000人の個人YouTubeチャンネル『ノルセナラTV』を運営。女優として『スウィングキッズ』などの映画、『大峙洞スキャンダル』などのドラマにも出演している。

