愛称“太もも女神”の韓国チアガール、健康的な美脚全開！しましまトップス＆超短パン姿に釘付け…【PHOTO】 | RBB TODAY

”太もも女神”の愛称で知られる韓国チアガール、ハ・ジウォンが健康的な美脚を披露した。

ハ・ジウォンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「アンニョン、夏」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、プールサイドで浮き輪を手にしながら溌剌とした魅力を発散するハ・ジウォンが写っている。キュートな三つ編みヘアに天使の羽の装飾をあしらい、青白ボーダーのブラトップにホワイトのホットパンツを合わせたコーディネートに身を包んでいる。

目鼻立ちの整った童顔ビジュアルはもちろんのこと、“太もも女神”と呼ばれるだけあって、ホットパンツからスラリと伸びる美脚が多くのファンを釘付けに。健康的なプロポーションを惜しげもなく披露し、人々を魅了させていた。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

ハ・ジウォンは2002年2月22日生まれの23歳。2018年からチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、Kリーグの金浦FC、Vリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、男子プロバスケKBLの原州DBプロミでチアを務めている。2024年3月には、韓国で開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」でロサンゼルス・ドジャースの応援団を務め注目を集めた。

