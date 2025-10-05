aespa全国アリーナツアーがスタート！最新曲を日本初披露！ ”鉄の味” で魅了した一夜！ | RBB TODAY

K-POPガールズグループaespaが、全国アリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN』をスタートさせた。

初日となる公演は10月4日、マリンメッセ福岡A館で開催され、会場は開演前から熱気に包まれた。

今回のツアーは、全国5都市で計11公演が予定されており、すべてのチケットが即日完売。入手困難な“プレミアチケット”となっており、aespaの圧倒的な人気と勢いを物語っている。

(撮影 =仁礼 博)

(撮影 =仁礼 博)

マリンメッセ福岡でのライブは約1年ぶり。ステージに登場した瞬間、会場全体が悲鳴のような歓声に包まれ、ファンの熱量は最高潮に達した。日本では初披露となる最新曲「Rich Man」では、力強いバンドサウンドを生かした迫力のあるステージングで観客を圧倒。楽曲アレンジや演出もさらに進化し、aespaならではの重厚な世界観が存分に表現された。

(撮影 =仁礼 博)

ツアー初日を飾った福岡公演を皮切りに、aespaは東京・有明アリーナ、愛知・IGアリーナ、大阪城ホールなどでライブを行い、日本各地で圧巻のパフォーマンスを披露する予定だ。aespaの勢いは止まらない。進化を続ける4人が、今年も日本の音楽シーンを席巻する。

【ツアースケジュール】

『2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN』

10月4日（土）・5日（日） 福岡・マリンメッセ福岡A館

10月11日（土）～13日（月・祝） 東京・有明アリーナ

10月18日（土）・19日（日） 愛知・IGアリーナ

11月8日（土）・9日（日） 東京・国立代々木競技場第一体育館

11月26日（水）・27日（木） 大阪・大阪城ホール

