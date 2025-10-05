ZB1ソン・ハンビン、金髪にイメチェン！“白玉肌”際立つ天性のアイドル「保存止まらん」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、ソン・ハンビンの金髪姿が好評だ。

去る10月4日、ソン・ハンビンはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。

キャプションには、「HERE＆NOW」という言葉とともに赤色のハートとチェッカーフラグの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ソウル・KSPO DOMEで開幕したZEROBASEONEのワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR［HERE＆NOW］」の裏側を捉えたものである。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）ソン・ハンビン

写真のなかのソン・ハンビンは、半袖のライダーズジャケットや、黒色のパーカーなどを着用し、キラキラしたアイドルらしい一面を見せた。そして、やはり際立つのは、変化した髪色である。金髪にすることで白玉のような肌が一層引き立つ。

投稿を目にしたファンからは、「保存止まらん」「金髪すごくきれい」「天使のハンビンが帰ってきた。皆緊張した方が良いよ」といった反応が寄せられていた。

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、来る10月29～30日、さいたまスーパーアリーナでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR［HERE＆NOW］」の日本公演を開催する予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【写真】これぞ現代の王子様…ソン・ハンビン、"芸術的な横顔"で魅了

■【写真】ソン・ハンビン首元のタトゥーもチラッ…

■【独自写真】ソン・ハンビン、「一人だけ発光してる…？」と話題