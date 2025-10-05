“韓流四天王”俳優チャン・ドンゴン、依然としてハンサムな姿で虜に！近況が突如公開【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優チャン・ドンゴンの近況が突然公開された。

女優チェ・シラは最近、自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「久しぶりにヘウンと映画『ボス』の試写会に出かけた。久しぶりに会えてとても嬉しかったパク・チュンフンさん、（ドラマ）『英雄神話』をともにしたドンゴン」という文章を綴った。

続けて、「私の映画『ネオンの中に陽が沈む』の相手役のキム・ウィソンさん、私に似たユリ。（ドラマ）『女子万歳』をともにしたナウン。今日公開された『ボス』が映画界のボスになれますように」という説明とともに複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、『ボス』（原題）の試写会に参加したチェ・シラの姿が含まれていた。チェ・シラの説明通り、試写会を訪れた多くの同僚たちと写真を残して、楽しい時間を過ごしている姿だった。

（写真＝チェ・シラInstagram）

3枚目：左からキム・ウィソン、パク・チュンフン、チェ・シラ、チャン・ドンゴン

チェ・シラは映画監督のパク・チュンフン、俳優チャン・ドンゴンの中央に座って優雅な姿を見せ、俳優キム・ウィソン、ガールズグループ少女時代のユリとも写真を残した。

チャン・ドンゴンはチェ・シラの写真を通じて久しぶりに近況を伝え、目を引いた。依然として目立つビジュアルを見せた彼は、オールブラックファッションに黒縁メガネでおしゃれをした。

なお、チェ・シラは最近、SNSを通じてファンと活発にコミュニケーションを取っている。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・ドンゴン プロフィール

1972年3月7日生まれ。1992年のMBC第21期公開採用に合格して芸能界デビュー。以降、ドラマ『ファイナル・ジャンプ』『イヴのすべて』『紳士の品格』、映画『友へ チング』『ブラザーフッド』など数々のヒット作に出演。日本でもテレビCMに出演するなど、「韓流四天王」の一人に数えられるほど人気を博した。2010年5月に女優コ・ソヨンと結婚。2010年に息子を、2014年に娘を抱いた。

■【写真】チャン・ドンゴン♡コ・ソヨン、“結婚記念日”の2SHOT

■【あの人は今】“四天王”チャン・ドンゴンはどうしているのか

■【写真】「あなたが好きです！」から19年、チャン・ドンゴンのビジュアル変遷