ENHYPEN、韓服を着た端麗な姿に注目！秋夕の挨拶公開「ENGENEのことを考えながら過ごす」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENがファンに気持ちの込められた秋夕（チュソク、韓国の祭日）の挨拶をした。

10月5日、ENHYPENはグループの公式SNSを通じて、2025年の秋夕の挨拶動画を公開した。彼らは、秋の雰囲気が漂う端正な韓服（ハンボク）の着こなしを見せ、人々を和ませた。

ENHYPENは、「久しぶりに長い連休を迎えることになった」として、「美味しいものをたくさん召し上がって、大切な人々と幸せな連休を過ごすことを願う」と伝えた。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

続けて、メンバーたちは年明けに伝えた抱負を振り返り、それぞれ感想を話した。彼らは音楽フェスティバル「コーチェラ」を無事に終えること、健康であること、良い思い出を残すこと、ツアーを無事に終えることなどに言及し、今年の活動を振り返った。

それとともに、「2025年の残りの期間、実現できなかった抱負もすべて叶えられることを願う」として、「我々もENGENE（ENHYPENのファンネーム）のことを考えながら、幸せな連休を過ごすので、ENGENEの皆さんもENHYPENとともにする秋夕になることを願う」と付け加えた。

（写真＝BELIFT LAB）上からジョンウォン、ヒスン、ジェイ、ジェイク

（写真＝BELIFT LAB）上からソンフン、ソヌ、ニキ

なお、10月3日からシンガポール・インドア・スタジアムで開催中のワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」が5日まで続く。

その後、ENHYPENは来る10月24～26日、ソウル松坡（ソンパ）区KSPO DOMEでアンコールコンサート「‘WALK THE LINE’：FINAL」を開催し、ワールドツアーのフィナーレを飾る予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

