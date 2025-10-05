『暴君のシェフ』イ・チェミン、多忙でもデートは欠かさない！交際中の女優との目撃談が話題 | RBB TODAY

ドラマ『暴君のシェフ』でスターの仲間入りをした俳優イ・チェミンが、公開熱愛中の女優リュ・ダインとのデートを目撃され、人々を和ませている。

去る10月3日、ネット上でイ・チェミン、リュ・ダインカップルの目撃談が投稿された。

ソウルのあるレストランでアルバイト中の著者は、お昼どきにイ・チェミンとリュ・ダインが店を訪れたと明らかにした。やや早めのランチタイム、店の前に平凡な車が駐車をした後、ある男女が一緒に入ってきたのが2人だった。

最近、リュ・ダインが出演したTVINGオリジナルドラマ『ピラミッドゲーム』とイ・チェミンが熱演したtvNドラマ『暴君のシェフ』も楽しく見たという著者は、すぐに2人に気づいた。

（写真提供＝OSEN）左からイ・チェミン、リュ・ダイン

特に、イ・チェミンは、黒いマスクをしていても存在感を隠すことができず、リュ・ダインもやはり小さな顔に驚くべきスタイルで感嘆を誘ったそうだ。

著者によると、イ・チェミンはリュ・ダインのためにチヂミを焼くのかと思えば、著者のサインのお願いにも優しく応じた。これに対し、著者は目撃談の信ぴょう性を裏付けるため、イ・チェミンのサインを公開した。

また、ランチタイムにレストランを訪れた人全員が思わぬ幸運を手に入れたことを強調し、イ・チェミン、リュ・ダインカップルと再会することを望んだ。

なお、イ・チェミンとリュ・ダインは2024年に熱愛説を認め、芸能界の公式カップルに生まれ変わった。2000年生まれの同い年カップルである2人が、ライジングスターとして脚光を浴びていたなかでの公開恋愛である。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス～偽りの楽園～』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル ～恋は特訓コースで～』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。

◇リュ・ダイン プロフィール

2000年9月29日生まれ。韓国・釜山広域市出身。身長174cm。2020年放送のドラマ『18アゲイン』（原題）でデビューし、2023年のドラマ『イルタ・スキャンダル～恋は特訓コースで～』ではチャン・ダンジ役を演じた。2024年にはTVINGオリジナルシリーズ『ピラミッドゲーム』（原題）に出演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで俳優のイ・チェミンとの交際を認めた。

