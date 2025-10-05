俳優チ・チャンウク、パリで見せた圧倒的カリスマ性が話題！ダンディーなルックに視線釘付け | RBB TODAY

俳優チ・チャンウクがフランス・パリで唯一無二の存在感を放った。

チ・チャンウクは最近、パリで開催されたラグジュアリーブランド「TOM FORD（トム フォード）」の2026年春夏コレクションに参加し、現地のファンを魅了した。

この日、彼はビーズのディテールでポイントを加えたダークグレーのロングコートとパンツ、サングラスを合わせたスタイルで、シックで成熟した魅力を表した。

会場には、チ・チャンウクを見るために数百人のファンが集まり「チャンウク」を連呼し、熱い反応を示した。ファッション誌や現地の関係者たちも、がっしりとした体型と余裕でファンに挨拶する彼に注目した。

（写真＝『VOGUE KOREA』）チ・チャンウク

チ・チャンウクが会場入りする動画とショーに参加した写真は、ハッシュタグ「TOMFORD」を中心にネット上で拡散され、数百万回の再生回数を記録した。

チ・チャンウクはパリファッションウィークの3日目に圧倒的な存在感を放ち、ファッションアイコンでありグローバルアイコンとしての影響力を再び証明した。

なお、チ・チャンウクは最近Netflixドラマ『スキャンダル』（原題）の撮影を終え、来る11月5日、ディズニープラスで公開される『捏造された都市』で世界中の視聴者のもとを訪ねる予定だ。

◇チ・チャンウク プロフィール

1987年7月5日生まれ。小劇場のオーディションを通じてミュージカルに出演した経歴を持つが、本格的にデビューしたのは2008年公開の映画『スリーピングビューティー』から。翌年放送されたドラマ『ソル薬局の息子たち』（KBS）で一家の末っ子ソン・ミプンを演じたことがきっかけで、注目を集めるように。2014年に放送されたドラマ『奇皇后』（MBC）を機に、一躍韓流スターとして名を上げた。初期の作品から現在に至るまで、熱い人気を博している。

