妊娠を知らせた元K-POPアイドル、大きくなったお腹　マタニティフォトを公開「初めての家族写真」【PHOTO】 | RBB TODAY

妊娠を知らせたガールズグループAOA出身のユナ（32）が、大きくなったお腹を公開した。

ユナは最近、自身のインスタグラムに「撮影の間、愛と配慮にあふれる本当に温かい方々とご一緒できて幸せでした。一生忘れられない、私たちの初めての家族写真」というコメントとともに、写真を投稿した。

公開されたのは、ユナのマタニティフォトだ。ウェディングドレスを着て、美しい“Dライン”を披露するユナの姿が収められている。

（写真＝ユナInstagram）

ユナは今年7月、「本当にありがたいことに、私たち夫婦のもとに可愛い天使のような赤ちゃんが来てくれました」と投稿し、妊娠したことを伝えていた。

今回の幸せそうな写真を見る限り、赤ちゃんはお腹の中で順調に成長している様子だ。

ユナは2024年2月、音楽プロデュースチーム「星たちの戦争（GALACTIKA *）」に所属する作曲家カン・ジョンフン氏と結婚。「星たちの戦争（GALACTIKA *）」はTWICE、ITZYなど、人気グループの楽曲を多数手がけてきた実力派クリエイターチームとして知られている。

ユナは2012年にAOAのメンバーとしてデビューし、『Miniskirt』『Like a Cat』などのヒット曲で人気を集めた。2021年、FNCエンターテインメントとの専属契約終了に伴いグループを脱退。その後は音楽活動を中心にソロとしての道を歩んでいる。

