K-POPガールズグループ、メンバー全員の韓服姿でファンに挨拶 | RBB TODAY

ガールズグループ宇宙少女（WJSN）が、秋夕（チュソク）の名節を迎え、温かい挨拶を世に届けた。宇宙少女は10月4日、公式SNSを通じてメンバーたちが一緒に撮影した韓服写真を公開し、秋夕の挨拶を届けた。

公開された写真の中でメンバーたちは、パステルトーンのそれぞれ異なる韓服を身にまとい、端正な雰囲気を漂わせ、多彩なビジュアルで明るい秋夕連休の幕を開けた。

(写真提供=スターシップエンターテインメント)

宇宙少女は所属事務所スターシップエンターテインメントを通じて「もう2025年の秋夕がやってきたなんて、本当に時間が早く感じられる。今年もそれぞれの場所で一生懸命に頑張ってきた皆さん、本当にお疲れさまでした。今回の秋夕は、慌ただしかった日常を少し脇に置いて、家族や友達とおいしいものを分け合いながら、癒やされ、リフレッシュの時間を持ってほしい。また、私たちのウジョン（公式ファンクラブ名）の応援のおかげで、宇宙少女のメンバーたちも今年さまざまな活動を展開し、幸せで誇らしい時間を過ごすことができた。いつも本当にありがとう、そして愛していると伝えたい。これからもより良い姿をたくさんお見せできる宇宙少女になる。ウジョン、ウジョンしてるよ！」と挨拶を伝えた。

