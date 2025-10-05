「ハンパない！」新婚ホヤホヤの韓国チアガール、“美太もも丸見せ”大胆ミニスカで視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY

先月に結婚式を挙げたばかりの韓国チアガール、キム・ハンナが圧巻の脚線美でファンを釘付けにしている。

キム・ハンナは最近、自身のインスタグラムを更新。

「記憶に残るニューヨークの夜景」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、米ニューヨークのタイムズスクエアを背景にポーズを取るキム・ハンナが写っている。シックなチェック柄のミニスカートコーデで、気ままに街中を散策する様子が伝わってくる。

現役チアガールなだけあって目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、何より際立つのは驚異の美脚ぶり。ミニスカから引き締まった“美太もも”を惜しげもなく披露し、多くのファンを虜にさせていた。

この投稿に、ファンからは「ニューヨークの女神」「清純で可愛くて綺麗」「やっぱり美しい」「ハンパない！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ハンナInstagram）

キム・ハンナは1990年4月4日生まれの35歳。2013年からチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のKIAタイガース、Vリーグ男子部の水原KEPCOビッグストーム、女子部の現代建設ヒルステート、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ1Qでチアガールを務めている。

今年6月23日には、各スポーツチームで応援団長を務める3歳年下のキム・ジョンソクとの結婚を発表。9月に結婚式を挙げた。

