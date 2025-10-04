「飲酒ひき逃げ」で服役中の韓国有名歌手、意外な近況を“獄中党代表”が明かす | RBB TODAY

飲酒ひき逃げの罪で服役中の歌手キム・ホジュンの近況が公開された。

韓国の政党「ソナム（松の木）党」のソン・ヨンギル代表は10月3日、自身のSNSに「秋夕（チュソク）連休が始まりました。歌手キム・ホジュン氏の近況をお伝えします」と投稿し、キム・ホジュンから贈られた3通の手紙を公開した。

ソン代表は「ソウル拘置所に収監されていた時、キム・ホジュン氏と同じ棟で過ごした縁がある。立場は違ったが、最も苦しくつらい時期に狭い空間で交わした会話や小さな気遣いは互いに大きな慰めとなった」と回想し、「先日、妻とともにキム・ホジュン氏が移送された驪州のソマン刑務所を面会したが、彼の表情は特に澄んで見えた」と伝えた。

さらに「過去の過ちで大きな社会的非難を受け、今は罪を償っている彼だが、苦しみの中でも悔い改め、反省し、決意を新たにしていると感じた」とし、「数日後、彼から丁寧な直筆の手紙が届いた。自分の過ちが重く胸にのしかかっていると告白しながらも、その暗闇の中で再び咲こうとする強い意志を見せていた」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）キム・ホジュン

公開された手紙でキム・ホジュンは「まだ裁判は進行中ですが、むしろ記憶から消し去り、日々、そして瞬間ごとに生きていること、呼吸していることに感謝しながら過ごしているという言葉が心に残っています。私もその言葉に共感し、自分の人生にも適用して生きていこうと思います」と記した。

続けて「今日いただいた助言をよく心に刻み、たとえ閉ざされた身であっても、謙虚に毎日欠かさず反省しながらキム・ホジュンの時間を埋めていきます。すべては私の過ちです。今日も改めて感じています。この場所でさらに謙虚に自分を削ぎ落とし、ダビデのように同じ過ちで同じところでつまずかないキム・ホジュンになれるよう、自らを削り続けます」と決意を語った。

最後に彼は「つらく痛ましい時間ですが、共に分かち合い、共に生きることこそが、なぜ私がこの世に生まれて存在するのかを知る今日なのです」と記した。

キム・ホジュンは昨年5月9日、ソウル市内の道路で飲酒運転をし、タクシーに接触して逃走した疑いで起訴された。事件当時、マネージャーが身代わりで出頭したが、17時間後に本人が警察に出頭し、飲酒運転を認めた。

検察はキム・ホジュンを特定犯罪加重処罰法上の危険運転致傷・逃走致傷、道路交通法上の事故後未措置、犯人隠避教唆の容疑で起訴。血中アルコール濃度は測定されず、飲酒運転の容疑は外れたが、裁判所は「相当量の飲酒で判断力と認知力が低下した状態だった」と認定し、懲役2年6カ月を言い渡した。

キム・ホジュンは控訴したものの、二審でも刑は維持され、今年5月に上告を放棄して刑が確定。最近、民営刑務所であるソマン刑務所に移送された。刑期を全て終える場合、出所は2026年11月の予定となる。

（記事提供＝OSEN）

