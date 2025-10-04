「越えてはいけない一線がある」妊娠説を否定した直後に中指を突き立てた写真を投稿したヒョナ、賛否呼ぶ | RBB TODAY

妊娠説を否定した直後の歌手ヒョナが、中指を突き立てたポーズの写真を投稿して論争の中心に立った。

ヒョナは最近、シンガポールで開催された「Token of Loveフェスティバル」の舞台裏写真を複数公開した。

舞台下でおどけたポーズを取ったヒョナは、カメラに向かって両手で中指を立てる姿を見せた。

その直後には明るく笑う対照的な写真、さらに夫のヨン・ジュンヒョンと仲睦まじく肩を組んだり、キスを交わしたりする様子までアップし、近況を共有した。

この写真はすぐにネットユーザーの間で賛否を呼んだ。

（写真＝ヒョナInstagram）

前日に所属事務所が「妊娠説は事実ではない」という立場を明らかにし、不必要な誤解を整理した直後だっただけに、わずか1日で“中指ポーズ”を公に披露したのは軽率だという指摘が続いたのだ。

一部のネットユーザーは「大衆の前に立つ歌手なら最低限の成熟した態度が必要だ」「子どものファンも見るアカウントなのに、真似するのではと心配だ」「事情はあるだろうが、越えてはいけない一線はある」と懸念を示した。

一方で、「ヒョナらしい率直で自由な表現にすぎない」「公演の舞台裏でふざけてやったことなら、問題にする必要はない」「結婚後も飾らずにファンにありのままを見せる姿が良い」と擁護する反応を見せた。

なお、ヒョナは2024年10月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンと結婚した。突然の結婚発表により、妊娠説も浮上したが、所属事務所は早い段階で「根拠のない憶測」と線を引いていた。

（写真提供＝OSEN）ヒョナ

しかし、その後も体型が変化した姿がたびたび目撃されるたびに妊娠説が再燃し続け、ヒョナ自身も「ダイエットが答え」と直接的ではない形で否定してきた。

最近まで妊娠説に悩まされてきたヒョナは、最終的に10月1日、所属事務所を通じて改めて「事実ではない」と立場を表明したばかりだったが、その翌日に投稿された今回の写真で、再び世間の注目を一身に集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。「2011 MAMA」のステージでは異例の“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題に。2022年11月には6年間交際してきた歌手イドン（DAWN）と破局。2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表し、同年10月に結婚した。

■【写真】「目のやり場が…」ヒョナ、胸元開きすぎの私服

■【写真】ヒョナ、元恋人イドンとステージ上“熱々キス”

■【写真】ヒョナ♡ヨン・ジュンヒョン、ラブラブ日本旅行を公開