50代とは思えない“最強ボディ”で知られる17歳年上の妻を持つ韓国歌手、元体重150kgの実姉と決別宣言のワケ | RBB TODAY

17歳年上の歌手ミナ（52）の夫として知られる歌手リュ・フィリップ（36）が、実姉スジとの“不仲説”について率直な心境を打ち明けた。

リュ・フィリップと妻ミナのYouTubeチャンネル「Phillip & Mina couple」には、「スジ姉さんに関する誤解、そして疑問について苦しい気持ちでお話しします」というタイトルの動画が公開された。

この日、リュ・フィリップは最近浮上した姉との不仲説について直接語った。

リュ・フィリップは、実姉スジのダイエットに関して「スジ姉さんが嫌がることを無理にさせることはできない。体重が150kgだった頃は命の危険もあったので助けることになったが、80kg台までで健康を回復したと判断した」とし、「それ以上は私たちが強制できる状況ではなかった」と説明した。

（画像＝「Phillip & Mina couple」）リュ・フィリップ

さらに「多くの方が『スジ姉さんを見捨てた』と言うが、そういう関係ではない。むしろ全面的に助けてくれたのは妻のミナだ。家族のために尽くしてくれた妻に感謝している」と強調した。

一方で「姉さんが最近、『幸せではなかった』と語ったことは、正直とてもつらかった。私は健康と幸せのために助けていると思っていたのに、その結果がそうなったことは残念だった」と苦い胸の内を明かした。

また「ダイエットそのものがストレスなら、私が関与することが結局は“支配”に見えてしまうだろう。だから完全に関わるのをやめた。顔を合わせるのもつらい」と吐露した。

（写真＝SNS）スジ（左）とリュ・フィリップ

最後に彼は「1年間、全面的にサポートしてきたが、今はもう助けられる状況ではない。スジ姉さんは一人でチャンネルを運営しており、私との縁はここで終わらせようと思う」と語り、注目を集めた。

スジは弟夫婦の助けで72kgの減量に成功して話題となったが、最近リバウンドを告白し、その近況に関心が集まっていた。

なおリュ・フィリップは、2018年8月に17歳年上のミナと結婚した。ミナは50代とは思えない美スタイルで、たびたび話題を集めている。

