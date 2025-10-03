『ONE PIECE』作者・尾田栄一郎氏が体調不良...6日発売『週刊少年ジャンプ』休載 | RBB TODAY

3日、漫画『ONE PIECE』のスタッフ公式Xが投稿を更新し、6日発売の『週刊少年ジャンプ』45号（集英社）の休載を発表した。

同アカウントは「週刊少年ジャンプ45号（10月6日発売）の『ONE PIECE』は、作者体調不良により休載となります」とし、作者・尾田栄一郎氏の体調不良による休載であることを報告。また、45号の目次やアンケートハガキに『ONE PIECE』が掲載されている点については、「印刷の工程上、修正が間に合いませんでした。お詫び申し上げます」と謝罪した。

なお、45号で掲載予定だった最新話は『週刊少年ジャンプ』46号（10月14日発売）に掲載される見込み。尾田氏の体調については「現在回復されています」と説明している。投稿には、「現在回復されているとのことで一安心」「あら！尾田っち、お大事になさってください。」「尾田先生、我々は“待てる仲間”なので、ゆっくりお休みください。」といった声が寄せられている。

