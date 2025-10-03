俳優ソン・ガン、除隊後初のファンミーティング開催決定！日本公演は横浜＆大阪 | RBB TODAY

俳優ソン・ガンが、“第2ラウンド”に突入する。

ソン・ガンは除隊後初のファンミーティングを韓国・中国・日本で開催することを発表した。

ソン・ガンは11月8日午後6時、延世大学・百周年記念館コンサートホールにて「2025 SONG KANG FANMEETING in SEOUL」を開催し、除隊後初めてファンと交流する。

ファンミーティングのタイトル「ROUND 2」は、カーレースで次のステージを意味する「ROUND」と、ソン・ガンのイニシャル「S」を反転させた数字「2」をかけ合わせたもの。ソン・ガンにとって“第2のステージ”であり“新たなスタート”という意味が込められている。

公演の発表とともに公開されたポスターには、黒いレーシングスーツに身を包み、鋭い眼差しでカメラを見つめるソン・ガンの姿が収められており、ソン・ガンの時間がファンと共に再び動き出すことを予感させ、期待を膨らませている。

ソン・ガンは、韓国公演を皮切りに中国、日本（横浜・大阪）でもファンミーティングを開催する。日本公演は、11月22日・23日に神奈川・横浜BUNTAI、11月26日・27日に大阪・NHKホールでの開催を予定している。

所属事務所ナムアクターズは「ソン・ガンが除隊後初めてファンミーティングを開催し、ソンピョン（ファンダム名）の皆さんと再会します。待っていてくれたファンのために様々な準備をしています。ソン・ガンとファンだけの幸せな思い出の時間になることを願います」とコメントした。

なお、「2025 SONG KANG FANMEETING 」の詳細は公式サイトで確認できる。

◇ソン・ガン プロフィール

1994年4月23日生まれ。韓国・水原（スウォン）出身。高校卒業後、『タイタニック』のレオナルド・ディカプリオの眼差しに惚れ、俳優を志す。2017年に日本の漫画原作のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎてる』で俳優デビュー。2019年にはNetflixオリジナルシリーズ『恋するアプリLove Alarm』『Sweet Home－俺と世界の絶望－』などに出演し、“Netflixの息子”とも呼ばれている。

