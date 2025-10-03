“NiziUの弟”NEXZ、6カ月ぶりの韓国ALタイトル曲は『Beat-Boxer』！メンバー全員が作詞に参加の収録曲も | RBB TODAY

『Nizi Project Season 2』から誕生したJYPエンターテインメント（以下、JYP）のボーイズグループNEXZが、新タイトル曲『Beat-Boxer』で電撃カムバックする。

JYPは10月2日午後、公式SNSを通じてNEXZの3rdミニアルバム『Beat-Boxer』のオンラインカバー、タイムテーブル、トラックリストを公開した。

公開されたトラックリストによると、新アルバムにはタイトル曲『Beat-Boxer』をはじめ、『Legacy』『I’m Him』『Co-Star』『Next To Me』の計5曲と、フィジカルアルバム限定の『Z Side_250823 (CD Only)』が収録される。 特に5曲目『Next To Me』にはNEXZメンバーが直接参加。7人全員が作詞し、ハルは作曲、トモヤは作曲・編曲に名を連ね、音楽的な実力を示した。

（画像＝JYPエンターテインメント）トラックリスト

タイトル曲であり2曲目となる『Beat-Boxer』は、“beat”と“boxer”を掛け合わせたタイトルの通り、“ステージ上でビートを叩き割る”というNEXZの自信とエネルギーを込めた楽曲。世界的に活躍する作曲家陣が制作に参加した。

同時に公開されたタイムテーブルには、多彩なティーザーコンテンツが予告され、カムバックへの期待を高めている。特に10日に公開予定の映像には“謎の唇”が描かれており、関心を集めている。

さらにNEXZは、熱い情熱と覇気を表現したオンラインカバーで存在感を放った。彼らは10月27日、韓国で約6カ月ぶりとなる新アルバム『Beat-Boxer』と同名タイトル曲をリリースする予定だ。

（写真＝JYPエンターテインメント）NEXZ

また、10月2日23時にはプロモーション特設サイト「Beat-cha Got-cha」をオープン。本日（3日）21時からはソウル・麻浦区のMUSINSA GARAGEでオフラインイベント「Beat Breakers Club」を開催し、22時20分からはNEXZ公式YouTubeチャンネルで同時配信し、会場の熱気を届ける。

（記事提供＝OSEN）

