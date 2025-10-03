ZEROBASEONE、ワールドツアー開幕！“アイコニック”なステージに期待高まる | RBB TODAY

ZEROBASEONEがワールドツアーを開幕する。

ZEROBASEONEは、10月3日から5日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE＆NOW’」（以下「HERE＆NOW」）を開催する。

「HERE&NOW」は、ZEROBASEONEが昨年約14万人を動員した初のツアー「TIMELESS WORLD」以来、新たに幕を開けるワールドツアーだ。今回のツアーは、アリーナ規模へとスケールアップし、さらなる進化を見せる。ソウル公演に加え、クアラルンプール、台北、香港公演も全席完売を記録し、圧倒的な人気を証明している。

（写真提供＝WAKEONE）

ZEROBASEONEは「HERE&NOW」を通じて、過去と現在をつなぐ“アイコニック”な瞬間をステージで生き生きと描き出す。ZEROBASEONEと「ZEROSE」（ファンダム名）だけが存在する完璧な世界で、彼らならではのエナジェティックなパフォーマンスを届ける見通しだ。

「HERE&NOW」は全4パートで構成されており、それぞれが異なるストーリーテリングを持っている。没入度の高いステージ演出の中、ZEROBASEONEは1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の収録曲のステージをグローバルファンの前で初披露する予定であり、期待を高めている。

また、メンバーが“ジーニー”に変身してファンの願いに応えるファンイベントも開催される予定だ。

なお、ZEROBASEONEは10月3日～5日の韓国・ソウル公演を皮切りに、バンコク（10月18日）、埼玉（29日・30日）、クアラルンプール（11月8日）、シンガポール（11月15日）、台北（12月6日）、香港（20日・21日）でツアーを続ける。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【写真】ソク・マシュー効果で、日本の“アレ”の売上が爆伸び？

■【写真】タトゥーがチラ見え…ソン・ハンビンの“美横顔”

■【写真】キム・ジウンの爽やかな魅力