i-dle・ミンニ、胸元ざっくり大胆ワンピでリゾート満喫！小麦肌のヘルシーボディに釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのミンニが、眩しいスタイルでファンを魅了した。

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、「タイ・パタヤ」の位置情報を添えて数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、リゾートの夜景を背景にポーズをとるミンニの姿が収められている。小麦肌に映えるキャミソールワンピースが彼女のヘルシーなボディラインを際立たせている。胸元が大胆に開いたデザインが大人の色気を漂わせ、ラフでありながらも洗練されたリゾートスタイルを披露した。

この投稿を見たファンからは、「リゾートが似合う！」「美しすぎる…」「女神そのもの」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは10月3日、日本1stEP『i-dle』をリリースする。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。2018年5月にデビューしたi-dleのタイ人メンバーで、グループ内ではメインボーカルを担当している。2015年に自身の通うボーカル＆ダンススクールで現所属事務所CUBEエンターテインメントのオーディションが実施され、合格した。その後、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたって練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得している。神秘的なビジュアルとは裏腹に、愛嬌があり涙もろい。

