“下着のような衣装”で物議醸したBLACKPINK・ジェニー、ランジェリー姿で魅惑ポーズ【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、フランスのファッション誌『CR Fashion Book』最新号のカバーを飾り、世界的ファッションアイコンとしての存在感を改めて証明した。

ジェニーが表紙を飾った『CR Fashion Book』Issue 27は、フォトグラファーのレネル・メドラノ（Renell Medrano）とベン・ペレイラ（Ben Perreira）が共同で撮影を行い、ジェニーは強烈な眼差しと大胆なポージングで唯一無二のカリスマを発揮した。

10月13日に正式発売される同号では、ジェニーの率直なインタビューとともに多彩なカットが公開される予定だ。

（写真＝「CR Fashion Book」）

『CR Fashion Book』公式インスタグラムによると、ジェニーは練習生時代を振り返り、「音楽のキャリアに踏み込むというプレッシャーを当時はよく理解していなかった。ただ、自分の好きなことを追いかけていただけ」と語り、「デビュー前の私は、ただ音楽が好きなごく普通の10代の少女だった」と告白した。これは、スタジアムをピンクに染める大スターになる以前の、純粋な情熱を物語っている。

さらにBLACKPINKのワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR ‘DEADLINE’」についても言及した。「メンバーと一緒にステージに立つと、家に帰ってきたような気分になる。各自が1年半のソロ活動をしていたので変化があると思ってたけど、まったく変わらなかった」とコメントした。BLACKPINKはワールドツアーを通じ、全世界16都市で33公演を行い、グローバルファンとの強い絆をつないでいる。

「CHANEL（シャネル）」や「Calvin Klein（カルバンクライン）」など数々のグローバルブランドのアンバサダーを務めてきたジェニーは、今回の撮影とインタビューを通じて、音楽とファッションの両分野で圧倒的な影響力を誇る“ワールドクラス・アイコン”であることを再び証明した。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

