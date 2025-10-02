ジェジュン設立事務所に『ボイプラ2』出演練習生が加入！ポン・ジンユー＆スンジアヤン、サプライズ映像公開 | RBB TODAY

サバイバル番組『BOYS II PLANET』に出演したポン・ジンユーとスンジアヤンが、ジェジュン率いる芸能事務所iNKODEエンターテインメント（以下、iNKODE）に合流した。

10月2日、スポーツソウルの取材によると、iNKODEは最近『BOYS II PLANET』出身のポン・ジンユーとスンジアヤンと専属契約を締結したことが確認された。

ポン・ジンユーとスンジアヤンは、同番組でCグループのメンバーとして活躍。サバイバル中は愛らしいビジュアルに加え、卓越した歌唱力とダンスの実力を兼ね備え、多くのグローバル視聴者の心をつかんだ。

また、iNKODEは同日、公式トレーニーアカウント（inkode_trainee）を通じて2人が登場する映像をサプライズ公開。2人が頭を寄せ合って励まし合う姿が収められており、iNKODEの新たな仲間となった温かな雰囲気が伝わり、ファンの爆発的な反応を呼んでいる。

（画像＝iNKODEエンターテインメント）ポン・ジンユー（左）とスンジアヤン

iNKODEはジェジュンが設立した芸能事務所で、彼自身は『BOYS II PLANET』で総括マスターを務め、練習生たちの夢を間近で応援してきた。ポン・ジンユーとスンジアヤンが今後ジェジュンのサポートを受け、K-POPシーンでどのように成長していくのか注目が集まる。

現在、iNKODEにはジェジュンをはじめ、ガールズグループ「Say My Name」やKARAのニコルが所属して活動中。さらに『BOYS II PLANET』出演を通じて実力を証明した既存の練習生も多数所属しており、今回の2人の加入でより強固なラインナップを築くこととなった。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

