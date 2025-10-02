TREASURE、「Nソウルタワー」とコラボ！ソウル公演を記念した特別イベント開催決定 | RBB TODAY

TREASUREがソウルコンサート開催を記念し、Nソウルタワー（南山タワー）とのスペシャルコラボレーションを実施する。

所属事務所YGエンターテインメントによると、TREASUREは10月8日から14日までの1週間、Nソウルタワーとのコラボレーションを実施する。NソウルタワーとK-POPグループのコラボは今回が初めてで、グローバルファンに新鮮な楽しみを提供することが期待されている。

今回のコラボは「TREASURE HUNT」パッケージを購入することで参加できる。購入者は“愛の南京錠”を自分でデコレーションして「KEEP YOUR TREASURE」の木に掛けたり、TREASURE関連アイテムを使って撮影を楽しんだり、タワー内でさまざまなミッションをクリアしながらリワードを受け取ることができる。

（画像＝YGエンターテインメント）

特に、ソウルコンサートが開催される10月10日・11日・12日の3日間には、NソウルタワーがTREASUREを象徴するブルーにライトアップされ、コンサートの熱気をさらに高める見込みだ。そのほか、タワー広場のフォトゾーン、4階展望台でのガラスマッピング、「INSIDE SEOUL」スペースでのMV上映など、多彩なイベントも用意されている。

「TREASURE HUNT」パッケージのチケット販売は9月30日午後9時からスタートしており、旅行・レジャー予約プラットフォーム「Klook」を通じて購入可能。イベント期間中にNソウルタワー5階の「TREASURE HUNT」ブースで受け取ることができる。

なお、TREASUREは9月1日に3rdミニアルバム『LOVE PULSE』をリリースして以来、様々なプラットフォームで活発な活動を展開している。さらに、10月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでコンサートツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」の幕を開け、日本やアジア各国へと活動を広げていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

