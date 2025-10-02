 「また痩せた？」坂口健太郎が韓国授賞式のレッドカーペットに登場！優しい笑顔でファンサービス【PHOTO】 | RBB TODAY
「また痩せた？」坂口健太郎が韓国授賞式のレッドカーペットに登場！優しい笑顔でファンサービス【PHOTO】

俳優の坂口健太郎がレッドカーペットに登場した。

10月2日午後、ソウル・汝矣島（ヨイド）のKBS本館にて、「2025ソウルドラマアワード」が開催された。

今年で20周年を迎える同授賞式は、世界各国のドラマ界を代表する俳優やクリエイターが一堂に会する国際的な祭典。授賞式には俳優チュ・ジフン、IU、キム・ミナ、坂口健太郎、歌手ヨンタクらが受賞者として登壇した。また、ガールズグループILLITやヨンタクといったミュージシャンによる祝賀公演も披露された。

坂口はレッドカーペットに登場し、ファンに向けて優しく手を振りながら笑顔を見せた。

坂口健太郎
（写真提供＝OSEN）坂口健太郎
坂口健太郎
（写真提供＝OSEN）坂口健太郎

坂口といえば、韓国で「最も人気のある日本人俳優」として名を知られてきたが、最近『週刊文春』が報じた女優・永野芽郁との“関係”をめぐり、評価が揺れている。そのため今回の登場を受け、ネット上では「好きだったけど永野との関係は受け入れがたい」「失望した」「韓国は不貞を極度に嫌う。本国で活動してほしい」といった厳しい声もあれば、「また痩せた？お大事に」「応援しています」「プライベートは関係ない」「キャンセルカルチャーに負けないで」といった擁護の声も見られた。

《スポーツソウル日本版》

