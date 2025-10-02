日本ファンミ控えるボーイズグループ・82MAJOR、10月30日にカムバック決定！ | RBB TODAY

“公演型アイドル”として注目を集めるボーイズグループ「82MAJOR」が、カムバックを発表した。

82MAJORは、10月30日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて新アルバムをリリースする。

82MAJORは今回のアルバムを通してさらに成長した音楽性を披露する予定だ。これまでのコラボレーションプロジェクトでは、メンバーが直接選曲や作詞、プロデュースに携わり、自らの音楽カラーを証明してきたことから、新アルバムにも多彩な試みと独自のサウンドが盛り込まれると期待されている。

（画像＝GREAT Mエンターテインメント）82MAJOR

デビューからわずか3か月で単独コンサートを開催した82MAJORは、これまで4度の単独コンサートや、初の韓国ファンミーティング「82DE WORLD」を成功させ、“公演型アイドル”としての地位を確立した。さらに、北米25都市を巡るツアー「82 SYNDROME in NORTH AMERICA」を大盛況のうちに終え、グローバル市場でも強烈な存在感を見せつけた。

最近では「KCON LA 2025」や「WATERBOMB BUSAN 2025」、中華圏の音楽授賞式「TIMA」、そして「ATA FESTIVAL 2025」など、主要なグローバルフェスティバルや授賞式に相次いで出演し、話題を集めた。また、日本ではホリプロインターナショナル、イープラスと専属契約を締結し、アジアでの活動基盤を一層拡大している。

なお、82MAJORは10月30日の新アルバムリリースに先立ち、多彩なコンテンツを順次公開していく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】なぜK-POPグループは「7年」で解散してしまうのか

■突如の中止、返金遅延…K-POPコンサートに募る不信感 “金儲け主義”と準備不足

■【衝撃】もはやファンではない…K-POPアイドルを苦しめる“犯罪行為”が年々エスカレート