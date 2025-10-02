BTS・JIN、ソロファンコンツアー「#RUNSEOKJIN」アンコール公演決定！規模拡大し2days開催 | RBB TODAY

BTSのJINが、ファンコンサートツアーのアンコール公演を開催する。

10月2日、JINはグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE」の開催を発表した。今回の公演は、10月31日と11月1日の2日間、仁川（インチョン）文鶴（ムナク）競技場メインスタジアムで行われる。

JINにとって初のソロファンコンサートツアー「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR」は、6月の高陽（コヤン）公演を皮切りに、日本、アメリカ、ヨーロッパなど世界9都市で計18公演を成功裏に終了した。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

今回のアンコール公演は、これまで培ってきた経験と実力をすべて注ぎ込む舞台になる予定で、さらに磨きをかけたライブとパフォーマンスを総動員し、ファンに忘れられない時間を届けると期待されている。

所属事務所BIGHIT MUSICは「ファンの熱い声援に応え、アンコール公演を準備した」とし、「仁川でしか見られない特別なステージに期待してほしい」とコメント。さらに「6月の高陽公演よりも規模を拡大し、より多くのファンと近くで交流できるよう最善を尽くしている」と伝えた。

JINは今回のツアーで数々の驚異的な記録を打ち立て、グローバルアーティストとしての地位を証明した。イギリス・O2アリーナに立った初の韓国歌手となり、アメリカ・ホンダセンターでは韓国歌手として歴代最多観客を動員。また、ダラス・アメリカンエアラインズセンターを全席ソールドアウトさせた初の韓国ソロ歌手という称号も手にした。

今回のファンコンサートは、BTS公式YouTubeコンテンツ『Run Jin』の世界観をステージに拡張した独自のコンセプトで構成されている。JINは多彩な楽曲披露に加え、ファンとのゲームや変装などユーモアあふれるイベントで楽しませ、海外有力メディアからは「単なるK-POPコンサートではなく“キム・ソクジンの世界”」（『ローリングストーン』）、「ファン交流のマスタークラス」（『ロサンゼルス・タイムズ』）と絶賛された。

なお、アンコール公演は現地だけでなくオンラインストリーミングでも視聴可能で、詳細はBTS公式Weverseで確認可能だ。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

