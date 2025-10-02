”元暴力団員”でウェブドラマに挑戦した韓国ユーチューバーが急逝して3年…死因は未だ不明 | RBB TODAY

”元暴力団員”で知られた韓国の男性ユーチューバー「オクタリヒョン（本名キム・テウ）」がこの世を去って2年が経った。

オクタリヒョンさんは2023年10月2日にこの世を去った。38歳だった。

オクタリヒョンさんは同日午前、京畿道華城市（キョンギド・ファソンシ）の自宅で亡くなった状態で発見された。現在も死因は明らかになっていない。

1984年10月19日生まれのオクタリヒョンさんは、水原市（スウォンシ）一帯を拠点とした暴力団「南門組」の一員として活動した過去を持ち、2021年にYouTubeチャンネル「huhcesco」のウェブドラマ『賢い宿所生活』に出演以降、自身もYouTubeチャンネル「オクタリヒョン」を開設してユーチューバーとして活動した。

オクタリヒョンさんは自身のチャンネルでも、『彼らが生きる世界』『私たちの歪んだ話』といったウェブドラマを制作していた。

オクタリヒョンさんの生前最後の投稿は謝罪動画だった。同氏は当時、2023年8月に知人を暴行して批判を集めたことを受け、「格別な友人と些細な喧嘩があり、その結果、争いが起きることになった。二度と汚れた醜い姿をお見せしないと、私のすべてをかけて約束し、誓う。心からお詫び申し上げる。長年の友人にも謝罪したい。すべて私の過ちだ。それでこの2カ月間、謝罪し反省した」と伝えた。

オクタリヒョンさんの死後、残されたYouTubeチャンネルは妻が運営を続けていたが、2024年12月以降からすべての動画が削除され、チャンネルが閲覧できない状態となっている。

