元巨人軍の前夫も実弟も早逝する悲劇　突然この世を去った“万人の恋人”チェ・ジンシルさん、本日17周忌 | RBB TODAY

女優のチェ・ジンシルさんが突然この世を去ってから、いつの間にか17年が経った。

チェ・ジンシルさんは2008年10月2日、自宅で39歳の若さで生涯を終えた。突然の訃報は芸能界を越え、韓国全体を衝撃と悲しみに包んだ。

1968年12月24日生まれのチェ・ジンシルさんは、1988年にCMモデルとしてデビューし、ドラマ『朝鮮王朝五百年－閑中録』で演技活動を始めた。その後、『約束』『ジェラシー』『星に願いを』『あなた、そして私』『バラと豆もやし』など数多くのヒット作を残し、「国民女優」「万人の恋人」と呼ばれた。

映画『私の愛、私の花嫁』『手紙』『ゴースト・ママ』などでも興行に成功し、「元祖ロコクイーン」として地位を確立した。

チェ・ジンシルさんは、大鐘賞、青龍映画賞、放送3社の演技大賞まで総なめにし、数々の受賞記録を残した。特に1997年のMBC演技大賞で大賞を手にした瞬間は、今も語り継がれている。

チェ・ジンシルさん

2000年に読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手、チョ・ソンミンさんと結婚し、息子ファンヒ、娘ジュンヒをもうけたが、2004年に離婚。家庭に大きな傷を負った。

しかし彼女は再び立ち上がった。2005年のドラマ『バラ色の人生』、2008年のドラマ『ラスト・スキャンダル』で華麗に復帰し、「やはりチェ・ジンシル」と称賛された。

だがその年の秋、彼女は突然ファンの元を去った。「私はいじめられっ子、ひとりぼっち」と孤独を吐露した“最後のメモ”は社会に大きな衝撃を与え、それだけ彼女が背負っていた孤独が大きかったことを示した。

その2年後の2010年には実弟で歌手兼俳優だったチェ・ジニョンさん（享年39歳）が突然亡くなり、2013年1月には前夫であるチョ・ソンミンさん（享年39歳）もこの世を去って大きな衝撃を与えた。

17年が過ぎた今も、チェ・ジンシルさんは多くの人々の記憶の中に生き続けている。

チェ・ジンシルさん

主要ポータルや放送局で代表作が再編成され、思い出が受け継がれており、オンライン上には「今でも恋しい」「チェ・ジンシルの笑顔が浮かぶ」といったファンの書き込みが続いている。

遺族の近況も時折伝えられる。息子であるチェ・ファンヒはラッパー「Ben Bliss」として音楽活動を続け、娘のチェ・ジュンヒはSNSを通じてインフルエンサーとして活躍している。

特にチェ・ジュンヒは17回忌の前日である10月1日、自身のSNSに「娘が忙しくてあまり来られなくてごめんね。今日もあの日のように天気がとてもいい!!!! 私が来て気分がいいみたい。私一人でお母さんにいっぱいの愛を残していくよ」と墓参りの写真を投稿し、母を偲んだ。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）母のお墓を訪れたチェ・ジュンヒ

誰かの娘であり、誰かの母であり、時代を代表した女優。チェ・ジンシルさんはもうこの世にいないが、その名は大衆の心に消えることのない星のように残り続けている。

（記事提供＝OSEN）

