韓国プロ野球“3大女神チア”の一人が結婚！お相手は年下の現役選手、飲酒運転や乱闘騒ぎの過去も | RBB TODAY

“チアガール3大女神”の一人として韓国プロ野球ファンから絶大な人気を誇るキム・ヨンジョン（34）が、年下の現役プロ野球選手と結婚することがわかった。

10月1日、仁川（インチョン）SSGランダース・フィールドで行われたハンファ・イーグルス対SSGランダースの試合では、ハンファ内野手ハ・ジュソク（31）が打席に立った際、解説を務めたチョン・ミンチョル氏が「（ハ・ジュソクが）シーズン後に結婚式を挙げる」と発言して話題を集めた。

この発言がインターネット上で瞬く間に広がると、ファンの間で「新婦はキム・ヨンジョンではないか」という噂が浮上。その後、ハ・ジュソクが実際に知人へ招待状を送っていることがわかり、2人が今年12月に結婚することが確認された。

（写真提供＝OSEN）キム・ヨンジョン（左）、ハ・ジュソク

お相手は飲酒運転、乱闘騒ぎもあったが…

キム・ヨンジョンは1990年11月23日生まれの34歳。2007年よりチアガールとしての活動を始め、2010年代にはパク・キリャン（34）、カン・ユニ（35）とともに“チアガール3大女神”と呼ばれ人気を集めた。容姿端麗なビジュアルや172cmという高身長から、人気女優になぞらえて「慶星（キョンソン）大のチョン・ジヒョン」「大田（テジョン）のミン・ヒョリン」などの愛称でも親しまれている。

現在は韓国プロ野球のハンファ、プロサッカーKリーグの蔚山（ウルサン）HD FC、男子プロバレーVリーグの安山（アンサン）OK貯蓄銀行ウトメン、男子プロバスケKBLの釜山（プサン）KCCイージスでチアを務めている。

結婚相手のハ・ジュソクは1994年2月25日生まれの31歳で、キム・ヨンジョンの3歳年下。ドラフトでハンファの1位指名を受け、2012年に高卒ルーキーとしてプロ入りした。2017年には韓国代表の一員として2017年アジアプロ野球チャンピオンシップに出場し、侍ジャパン（日本代表）とも対戦経験がある。

2021～2022年にはハンファのキャプテンも務めたが、2022年11月には免停レベルの飲酒運転を摘発され、韓国野球委員会（KBO）より70試合の出場停止処分を科された。以降、2023年7月より公式戦復帰し、今季開幕前にはハンファと総額1億1000万ウォン（日本円＝約1153万円）で再契約を結んだ。

今年8月のNCダイノス戦では、相手投手シン・ミンヒョク（26）に空振り三振を喫した際、マウンド上で咆哮し喜んだシン・ミンヒョクに激怒して乱闘騒ぎを起こしたこともあったが、2025シーズン後半は打率0.314の活躍でハンファを7年ぶりのポストシーズン進出に導いている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】旦那が羨ましい…キム・ヨンジョン、水着姿の圧巻スタイル

■【写真】スレンダーなのに…キム・ヨンジョンの貫禄ボリューム感

■【写真】もはやAI？キム・ヨンジョンの「完璧メリハリボディ」