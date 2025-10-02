“ほぼ下着”衣装が話題となったaespa・ニンニン、くびれた美ウエストに視線集中「気絶」【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、抜群のスタイルを披露し、視線を奪った。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「LA things」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、クロップドトップスにネイビーのパンツを合わせたラフな装いで自撮りするニンニンの姿が収められている。トップスからはくびれた美しいウエストがあらわになり、アンニュイな表情と相まってファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「キレイすぎる」「気絶」「魅力が天井を突き抜けるレベル」「最高です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは、10月4日の福岡公演を皮切りに、東京・有明、愛知、東京・国立代々木競技場、大阪を巡る日本アリーナツアーを開催する予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

