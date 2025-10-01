働くママの育児Vlogがセレブ自慢に？金融マンと結婚した韓国オリンピアン、“非現実的カネ使い”で妬みの的に | RBB TODAY

オリンピック出場経験もある元新体操選手ソン・ヨンジェに対し、一部から現実離れした金銭感覚を指摘する声が挙がっている。

ソン・ヨンジェは2022年8月に金融業界で働く9歳年上の一般男性と結婚し、2024年2月に第一子となる息子を出産した後、個人のYouTubeチャンネルを開設。夫との日常や育児Vlog、ショッピングコンテンツなどの動画を投稿してきた。初期は素直で飾らない姿が好評を呼び、「働くママの憧れ」として注目を集めた。

ただ、徐々に数千万ウォン規模のハイブランドファッションや72億ウォン（日本円＝約7億円）の新居、高級ベビー用品などが動画内で目立つようになり、「現実とかけ離れている」との批判が噴出。

最近では結婚3周年の旅行記を公開した際、総額7000万ウォン（約734万円）にのぼるコーディネートやホテル級の高級ミールキットを紹介したことで、再び物議を醸した。

（写真＝ソン・ヨンジェYouTubeチャンネル）

一部の視聴者からは「お金自慢を日常のように見せている」「現実との乖離が大きすぎる」といった否定的な声が上がる一方、「正直で良い」「成功したのだから楽しむ権利がある」と擁護する意見も出ている。

結果として、ソン・ヨンジェは現役時代に築いた清純で好感度の高いイメージと、結婚生活で見せているラグジュアリーな生活との間で、大衆の反応が二極化する状況を生み出している。彼女のコンテンツは現在、共感を呼ぶか、あるいは自慢に見えるかという分岐点に立たされている。

◇ソン・ヨンジェ プロフィール

1994年5月28日生まれ。韓国・ソウル出身。身長165cm。元新体操選手で、2010年広州アジア大会では韓国人初の個人総合・銅メダルを獲得。その後も2012年ロンドン五輪個人総合5位、2014年仁川アジア大会・金メダル、2015年光州ユニバーシアード夏季大会・金メダル、2016年リオ五輪個人総合4位という結果を残した。2017年2月18日に引退を発表し、2019年3月から新体操教室LEAP STUDIOをオープン。現在は指導者兼CEOとして活動し、新体操の有望株発掘や育成に努めている。2022年8月、金融業界に務める9歳年上の一般男性と結婚。2023年8月に妊娠し、2024年2月20日に第一子となる息子の出産を発表した。

