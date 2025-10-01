Stray Kids・フィリックス＆BLACKPINK・リサ、意外な仲睦まじい2SHOTが話題「尊い」【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループStray KidsのフィリックスとガールズグループBLACKPINKのリサが、フランス・パリで伝説のツーショットを残した。

去る9月30日、フィリックスは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「ありがとうございます。あなたがいなければ、この美しいショーを見ることはかないませんでした。あなたは最高です」という文章などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、フィリックスが同日パリで開催されたラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」の2026年春夏ウィメンズファッションショーに参加したときの裏側を捉えたものである。彼は同ブランドのアンバサダーを務めている。

（写真＝1・2枚目：フィリックス、3枚目：リサInstagram）

1枚目：左からリサ、フィリックス

写真のなかのフィリックスは、白いブルゾンに黒いズボンを合わせ、髪をオールバックにしてスタイリッシュなルックを完成させた。なかでも、BLACKPINKのリサと仲睦まじく一緒に写ったり、彼女に写真を撮ってもらったりする様子が印象的だ。リサもまた、自身のインスタグラムにフィリックスとの自撮りを公開し、意外な親交でファンを驚かせた。

投稿を目にしたファンからは、「尊い」「眩しすぎる」「かわいいかっこいい愛おしいの大渋滞」といった反応が寄せられていた。

なお、フィリックスが所属するStray Kidsは来る10月18～19日、仁川（インチョン）アシアド主競技場で単独コンサート「Stray Kids World Tour＜dominATE：celebrATE＞」を開催する予定だ。

また、リサが所属するBLACKPINKは10月よりワールドツアー「DEADLINE」を通じて、東京を含めたアジアの主要都市で公演を開催する予定だ。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

