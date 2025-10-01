1年間で何度目？昨年10月に結婚の韓国歌手夫婦に何度目かの“妊娠説”、所属事務所が回答 | RBB TODAY

歌手のヒョナに何度目かの妊娠説が浮上した。

10月1日、ヒョナの所属事務所アットエリアは、韓国メディア『OSEN』に対し「（妊娠は）事実ではない」とコメントした。

ヒョナは昨年10月、同じく歌手のヨン・ジュンヒョンと結婚。突然の結婚発表だったことから“授かり婚”ではないかとの憶測が広がったが、当時も所属事務所は「根拠のない臆測だ」と否定していた。

しかし、その後もヒョナには度々妊娠説が取り沙汰された。本人は「ダイエットが答え」と語り、体重増加による見た目の変化だと間接的に釈明したこともある。それでも体型に変化が見られるたびに妊娠説はつきまとった。

一時はスリムな体型を公開して噂を払拭したものの、最近になって再びふっくらとした姿が伝えられ、妊娠説が再燃。これに対し所属事務所は改めて「事実ではない」と強調している。

（写真提供＝OSEN）ヒョナ

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。「2011 MAMA」のステージでは異例の“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題に。2022年11月には6年間交際してきた歌手イドン（DAWN）と破局。2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表し、同年10月に結婚した。

■【写真】「目のやり場が…」ヒョナ、胸元開きすぎの私服

■【写真】ヒョナとヨン・ジュンヒョン、“問題の写真”

■【写真】「彼氏が心配しそう」ヒョナの大胆すぎる“ランジェリー風衣装”