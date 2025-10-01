これが“5000万円の保険”をかけられた美脚　ユラ、洗練されたスタイリングで抜群のプロポーションを誇示 | RBB TODAY

ガールズグループGirl's Day出身のユラが、女性らしい魅力を見せつけた。

「5億ウォン（約5000万円）の脚保険」で話題を集めたユラは、自身の魅力を余すことなく披露し、フォトウォールの主役となった。

ユラは10月1日、ソウルのCGV龍山アイパークモールで開かれた恋愛バラエティ『乗り換え恋愛4』（原題、TVING）の制作発表会に出席した。

『乗り換え恋愛4』は、さまざまな理由で別れたカップルたちが一つ屋根の下に集まり、過去の恋愛を振り返りながら新たな縁に出会い、自分だけの愛を探していく恋愛リアリティ番組だ。

10月1日にTVINGでの公開を控えるなか、これまで『乗り換え恋愛』シリーズのMCとして出演してきたユラも第4シーズンに参加し、場を華やかに彩った。

この日、ユラはブラックを基調とした大胆かつ洗練されたスタイリングで、抜群のプロポーションと独自の自信を最大限に引き出した。

（写真提供＝OSEN）10月1日、『乗り換え恋愛4』制作発表会に参加したユラ

彼女が身にまとったのは、超タイトなブラックのミニドレス。首元を包み込むホルターネックデザインとウエスト両脇が大胆に開いたカットアウトディテールが特徴で、高級感漂う妖艶な雰囲気を醸し出しつつ、ミニ丈がユラの長い美脚を一層引き立てた。

さらにユラは、ブラックのプラットフォームハイヒールを合わせ、ドレスの強烈なデザインと完璧に調和させ、シックなルックを完成させた。長く艶やかなストレートヘアを自然に垂らし、清潔感のある上品な魅力を添えたほか、アクセサリーをほとんどつけず、ドレスのカットアウトディテールとスタイルラインに視線を集中させた。

（写真提供＝OSEN）ユラ

（写真提供＝OSEN）ユラ

フォトウォールでは完璧な比率とスリムなラインを誇示。ドレスのカットアウトデザインは彼女のくびれたウエストを強調し、ミニ丈とプラットフォームヒールが長くまっすぐな美脚を際立たせ、八頭身スタイルを一層際立たせた。

（写真提供＝OSEN）ユラ

ユラはデビュー初期に「脚だけで5億ウォン相当の保険に加入した」と明かして話題になったことがある。所属事務所側は「ユラは特に脚が長く、傷ひとつない美脚を持っている。ダンス歌手としてさまざまな事故に備え、脚の部分に保険をかけたと聞いている」と説明した。

ユラ自身は美脚の秘訣について「特別な秘訣は本当にない」としながらも、「少し足をひねって撮ると、より美脚が強調される」という撮影のコツを明かしたりした。

「5億ウォンの脚保険」も納得の美脚とくびれたウエストを披露したユラ。公式の場でも、自らの魅力と長所を大胆に表現し、スポットライトを浴びた。

（記事提供＝OSEN）

◇ユラ プロフィール

1992年11月6日生まれ。本名キム・アヨン。2010年にGirl’s Dayとしてデビュー。170cmと身長が高く、美脚の持ち主としても有名。アイドル活動当時、「脚の保険に5億ウォン」と明かし、驚かせた。現在は女優として活動し、ドラマ『堂々とせよ』『ラジオロマンス～愛のリクエスト～』『今、別れの途中です』『この恋は不可抗力』などに出演している。

