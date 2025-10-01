 櫻坂46・大沼晶保、ペットの魚を「機を見て食べてた」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

櫻坂46・大沼晶保、ペットの魚を「機を見て食べてた」

エンタメ その他
注目記事

日向坂46＆櫻坂46の合同ライブが決定！2026年1月にKアリーナ横浜にて開催 | RBB TODAY
画像
ローソン50周年記念で櫻坂46と日向坂46の合同ライブを横浜Kアリーナで開催予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/09/236299.html続きを読む »

明石家さんま、子どもの運動会で元妻・大竹しのぶから「二度と来ないで」 | RBB TODAY
画像
明石家さんまは子どもの運動会で女装を披露し、元妻・大竹しのぶから「二度と来ないで」と言われたエピソードを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/11/231458.html続きを読む »

　30日に放送された『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に櫻坂46の大沼晶保が出演。ペットの魚を「機を見て食べてた」と語り、スタジオを驚かせた。

　この日のテーマは「家業がスゴい有名人SP」であり、大沼は父と姉が漁師だ。漁師一家ならではのルールとして「ペットが魚しか許されていない」と明かすと、スタジオは大きな笑いに包まれた。続けて「ワンちゃんやロバとか飼っちゃダメ、本当に魚しか許されてなくて」と説明した。

　番組では、大沼のペットだった高級魚・クエやハリセンボンの写真も公開。MCの明石家さんまがクエの名前を尋ねると、大沼は「“クエ”って名前つけました」と答え、笑いを誘った。その一方で、魚は「（会話ができず）物足りない」と寂しさものぞかせ、さんまが「食べちゃったん？」とたずねると、大沼が「最終的には」と認め、スタジオは一転してどよめいた。

　さらに、大沼は趣味の釣りで釣った魚をペットにすることもあるが、その魚も「機を見て食べたりとか」と発言。さんまから「機を見てってどういうこっちゃ」とツッコミが入り、笑いが起きた。続けてさんまが「今は実家じゃないんでしょ？飼えるやんけ」と促すと、大沼は現在は自宅で犬を飼っていると告白。これにさんまが「（その犬も）機を見て？」と冗談を飛ばすと、大沼は「食べないです！」と全力で否定した。


人間・明石家さんま（新潮新書）
￥946
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
明石家さんま 写真集 『 さんまの背開き 』
￥4,400
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

櫻坂46

坂道グループ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top