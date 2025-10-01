櫻坂46・大沼晶保、ペットの魚を「機を見て食べてた」 | RBB TODAY

30日に放送された『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）に櫻坂46の大沼晶保が出演。ペットの魚を「機を見て食べてた」と語り、スタジオを驚かせた。

この日のテーマは「家業がスゴい有名人SP」であり、大沼は父と姉が漁師だ。漁師一家ならではのルールとして「ペットが魚しか許されていない」と明かすと、スタジオは大きな笑いに包まれた。続けて「ワンちゃんやロバとか飼っちゃダメ、本当に魚しか許されてなくて」と説明した。

番組では、大沼のペットだった高級魚・クエやハリセンボンの写真も公開。MCの明石家さんまがクエの名前を尋ねると、大沼は「“クエ”って名前つけました」と答え、笑いを誘った。その一方で、魚は「（会話ができず）物足りない」と寂しさものぞかせ、さんまが「食べちゃったん？」とたずねると、大沼が「最終的には」と認め、スタジオは一転してどよめいた。

さらに、大沼は趣味の釣りで釣った魚をペットにすることもあるが、その魚も「機を見て食べたりとか」と発言。さんまから「機を見てってどういうこっちゃ」とツッコミが入り、笑いが起きた。続けてさんまが「今は実家じゃないんでしょ？飼えるやんけ」と促すと、大沼は現在は自宅で犬を飼っていると告白。これにさんまが「（その犬も）機を見て？」と冗談を飛ばすと、大沼は「食べないです！」と全力で否定した。