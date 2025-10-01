“イ・ビョンホンの妻”女優イ・ミンジョン、母を公開！肌管理法を聞かれるほどの美人 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが立派な実家を公開した。特に、今年70歳であるにも関わらず、変わらぬ美貌が目を引いた。

去る9月30日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」を通じて、「実家突撃。久しぶりにデートしようとしたが、息子と父もついてきた;;」というタイトルの動画が公開された。

実家に着いたイ・ミンジョン。立派な実家の柔らかくて高級なインテリアが目を引いた。なかでも、イ・ミンジョンの写真で作った絵から、夫イ・ビョンホンの写真が入った皿とクッションが爆笑を誘った。

制作スタッフは、「13年前の『ヒーリングキャンプ～楽しいじゃないか～』のときと同じで最強の童顔だ」と驚くと、イ・ミンジョンの母親は「しわがたくさんできた」と話した。

しかし、「お母さんの肌の管理法が気になる」という質問には、「果物をたくさん食べる」と答え、イ・ミンジョンは「肌は生まれつきだ。私は皮膚トラブルがあるのに、お母さんは違った」と付け加えた。

以前父親のように、デビューに反対したのか尋ねると、イ・ミンジョンの母親は「父親は余計に苦労しそうで、（デビューを）あまり望まなかった」として、「選択したければ、ただやっても良いと思った」とし、イ・ミンジョンは「子供に勝つ親はいない。仕方ない」と述べた。

スタッフは、「『ヒーリングキャンプ～楽しいじゃないか～』のとき、娘に悲しい思いをさせられたと言いながら、同じ娘を産めと言ったが、13年後に娘を産んだ」と伝えると、イ・ミンジョンは、「娘のソイを通じて、復讐を夢見たようだ。お母さんが『あなたも同じだった』と言っていた」と明かした。

続けて、「ソイがイライラすると喜ぶ。娘は私と性格がまったく同じだ」と話した。娘を産んで両親の気持ちを理解しているかと尋ねると、イ・ミンジョンは「まだ幼くてよくわからない。もう少し大きくなったらわかるだろう」と答えた。

そして、レストランに到着し。イ・ミンジョンの母親は、「ビョンホンさんは家庭料理が好きだ」と言うと、イ・ミンジョンも「娘が生まれて外食はさらに不可能だ」と共感した。

イ・ミンジョンの母親は、「ビョンホンさんは魚が好きで娘は果物をあまり食べない。肉食派だ」と語った。

イ・ミンジョンは2013年、俳優イ・ビョンホンと結婚し、息子のジュヌ君と娘のソイちゃんがいる。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

